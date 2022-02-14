Проект закона об уголовном наказании за нападение собак внесут в Госдуму

В Госдуму на этой неделе будет внесен законопроект, ужесточающий наказание для граждан, чьи собаки покусали людей. Наказание также предусмотрено для чиновников, нарушивших закон в сфере обращения с животными. В случае, если нападение собаки повлекло тяжкий вред здоровью или смерть, законопроект предусматривает уголовную ответственность. Об этом РИА Новости рассказал первый замглавы комитета думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность. Законопроект внесут в Госдуму на этой неделе», — сказал Бурматов.

Проектом закона предлагается штрафовать также на сумму до 200 тысяч рублей владельцев, которые допустили, что их питомцы покусали окружающих.

«Подчеркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья», — добавил парламентарий.

Как ранее сообщал NewsVo, на минувшей неделе факт нападения собаки на ребенка был зафиксирован в Никольске Вологодской области, где соседская собака укусила семилетнего мальчика за лицо.