Температура воздуха на этой неделе в Вологде будет соответствовать апрельским значениям

Среднесуточная температура на этой неделе превысит климатическую норму на 7-8 градусов и будет соответствовать мартовским, а в отдельные дни апрельским значениям. 18–19 февраля положительная аномалия достигнет 10 градусов. Об этом сообщает вологодский Гидрометцентр.

Первая половина недели из-за влияния антициклона ожидается достаточно стабильной. В ночные часы температура воздуха будет опускаться примерно до — 5 градусов, в дневные часы на большей территории ожидается оттепель — до +2 градусов.

Начиная с четверга, благодаря североатлантическому циклону характер погоды изменится. Осадки усилятся, при повышении температуры ожидается мокрый снег и дождь.

«Прохождение циклонического вихря спровоцирует усиление ветра, а также обеспечит поступление еще более теплого воздуха с Атлантики. Потепление достигнет своего пика в пятницу — субботу 18 и 19 февраля, в дневные часы температура воздуха, по предварительным данным, достигнет +4 градусов, в ночные часы температура будет близка к нулю», — рассказала ведущий синоптик вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова.

Небольшое похолодание стоит ожидать только после того, как циклон сместится на северо-восток и покинет территорию региона. По предварительным данным, это случится после 20 февраля.