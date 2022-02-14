Девушка, на которую упал лёд с крыши дома в Череповце, лежит в реанимации

14.02.2022 [Происшествия]

20-летняя жительница Череповца, на которую 11 февраля упал снег с крыши дома на Гагарина, 14, находится в реанимации, сообщает официальный сайт города.

В отношении должностных лиц управляющей компании «ВсеДома», которая отвечает за очистку крыши дома от снега, возбуждено уголовное дело. Прокуратура города проводит проверку по факту происшествия.

Представитель управляющей компании рассказал изданию, что УК готова оказать пострадавшей помощь.

«В тот день была запланирована уборка, объявления висели, почистили внутренний двор, торцы, крышу», — добавил представитель УК «ВсеДома»

Ранее NewsVO сообщал, что пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Её состояние остаётся стабильным. 

Тэги: падение снега, управляющие компании, уголовное дело
фото cherinfo.ru

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