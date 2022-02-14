В Вологодской области возобновляют работу в очном формате учреждения допобразования

В Вологодской области с 16 февраля возобновляется в очном формате работа учреждений дополнительного образования. По словам первого заместителя губернатора области Антона Кольцова, это связано с тем, что в регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости среди детей.

«В регионе наблюдается положительная тенденция с заболеваемостью среди детей. Если ранее доля заболевших коронавирусом детей в общей статистике составляла до 25%, то сейчас цифра составляет 18%. Также отмечается снижение случаев госпитализации среди детей», — рассказал Антон Кольцов.

При этом во вторник, 15 февраля заканчивается недельный инкубационный период у детей, которые были выведены на карантин 8 февраля.