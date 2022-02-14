В Череповце вор врезался в раздвижные двери, убегая из магазина

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего местного жителя, пытавшегося украсть товар из супермаркета на улице Горького.

Выяснилось, что мужчина взял с полок бутылку спиртного, мясную продукцию и попытался уйти, не заплатив. Его пытался остановить охранник торговой точки.

«Мужчина решил убежать от работников супермаркета, но на выходе наотмашь ударился о раздвижные двери. По стеклянному полотну пошли многочисленные трещины, гражданин не травмировался», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.