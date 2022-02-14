Экскурсия-дискуссия в Вологодскую филармонию состоится 19 февраля

14.02.2022 [Культура]

Экскурсия-дискуссия в Вологодскую филармонию состоится 19 февраля. Участники Лаборатории городской среды проведут это мероприятие в рамках социокультурного исследования площади Революции. 

– Мы продолжаем изучать интересные пространства и объекты площади, – сообщается на странице Лаборатории городской среды. – В субботу, 19 февраля в 14:00 приходите знакомиться с вологодской Филармонией. Архитектура, история и культура этого места формирует сегодняшний облик площади. А что же было раньше?

О Дворянском собрании, губернской публичной библиотеке, областной филармонии и их влиянии на площадь Революции и пространство Вологды сквозь века расскажет историк Владимир Липовецкий. 

– На экскурсии вы увидите и сфотографируетесь в интерьерах этого памятника архитектуры, где в одном из залов в обстановке 19-го века и состоится совместное обсуждение настоящего и будущего площади Революции, – сообщают организаторы.

Участие в экскурсии – бесплатное. Но количество мест ограничено и необходима предварительная регистрация по ссылке.

При посещении мероприятия обязательны маска и QR-код.

Возрастных ограничений нет. 
 

Тэги: площадь Революции, экскурсия, Вологодская областная филармония, филармония

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