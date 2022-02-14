За кражу куска сыра жительница Череповца получила двое суток ареста

14.02.2022 [Происшествия]

В Череповце суд привлёк 38-летнюю местную жительницу к административной ответственности за мелкое хищение.

По материалам дела, 3 февраля 2022 года женщина украла из магазина на улице М. Горького упаковку сыра. Она пояснила, что пошла на кражу потому, что утром ей и её молодому человеку не с чем было пить чай.

«Он отправил ее в магазин, где она и украла сыр. В настоящее время ущерб не возместила, не работает, ей помогает мать», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее череповчанку уже привлекали к административной ответственности за различные правонарушения. С учётом таких обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде двух суток ареста.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде суд арестовал местную жительницу на шесть суток за неуплату штрафов за превышение скорости.

Тэги: кража, мелкое хищение, сыр, арест, суд

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