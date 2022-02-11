Суд арестовал жительницу Вологды на шесть суток за неуплату штрафов за превышение скорости

11.02.2022 [Общество]

В Вологде суд привлёк 20-летнюю местную жительницу к административной ответственности за неуплату штрафов.

Всего суд рассмотрел 28 дел о неуплатах штрафов, возбуждённых в отношении девушки. В основном это были штрафы за превышение скорости. Вологжанка пояснила, что летом 2021 года продала принадлежащий ей автомобиль Ford Focus другу. Они договорились, что не будут менять регистрационные документы.

«Штрафы не получала, потому что их направляли по адресу прописки в г. Коряжму Архангельской области, а там она ни с кем не общается», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

8 дел в отношении девушки прекратили в связи с истечением срока давности. За остальные 20 вологжанке назначены наказания в виде шести суток ареста, которые будет отбывать одновременно, начиная с 11 февраля. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Интересно, что в день заседания в суд поступило ещё 93 административных материала об аналогичных правонарушениях в отношении этой же вологжанки.

Тэги: штрафы, арест
видео пресс-службы судов Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Семья с шестью детьми осталась без матери в результате ДТП в Вологодской области
Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрил репрессии и расстрелы
Пропавшая 14-летняя вологжанка обнаружена в Калуге
Почти 40 огнеборцев были отправлены на тушение пожара в квартире в Вологде
В Вологде пропала 14-летняя девочка
В Вологде задержан мужчина за стрельбу на свадьбе из автомата
В России начали проводить рейды по съемным квартирам
В Вологде возбуждено уголовное дело после массовых отключений электроэнергии  
Вологодский суд признал Владимира Корытина виновным в покушении на мошенничество
Локомотив грузового поезда сошел с рельс на территории Грязовецкого района

Похожие новости

В Череповце пенсионера оштрафовали за превышение скорости, когда его машина стояла в гараже

Разбираться, как это произошло, мужчине пришлось два месяца

12941
0

Сумма наложенных вологодскими антимонопольщиками штрафов в 2021 году составила 2,8 млн рублей

Самый большой штраф за действия недобросовестной конкуренции  в размере 100 тысяч рублей был наложен на ООО «Флагман»

1405
0

В Череповце троих вахтовиков осудили за серию краж из одного супермаркета

Они пояснили, что им задерживают зарплату

1539
0

Ужесточаются штрафы за нарушение правил дорожного движения

Минюст подготовил новые «водительские» статьи в проекте КоАП

1951
0

УФАС оштрафовало МРСК Северо-Запад за отказ в подключении к электричеству двух участков в Бабаевском районе

Общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей

1105
0

Приставы требуют с череповчанина исполнительский сбор за взыскание долга, уже погашенного добровольно

Мужчина добровольно заплатил штраa в 300 рублей по линии ФНС, а потом вдруг узнал, что должен государству еще 1000 рублей

1475
0

Президента мотоклуба хотели наказать за нарушение масочного режима другими байкерами

Полиция увидела в соцсетях мотоклуба, что на некоторых снимках байкеры стоят без масок и решила, что ответственность за это должен понести руководитель организации

1119
0

Подрядчика, сорвавшего сроки строительства ФОКа в Череповце, оштрафовали на 300 тысяч рублей

Речь идет об ООО «Стройсектор»

1541
0

Директора школы в Грязовецком районе оштрафовали на 20 тысяч рублей

При приеме на работу бывшего госслужащего она не уведомила предыдущего работодателя об этом

2023
0

В Вологде объявили сбор средств на оплату штрафов защитницы сквера Ирины Йовжий

Суд оштрафовал активистку на 10 тысяч рублей из-за того, что она распылила газовый баллончик во время одного из столкновений защитников сквера со строителями детсада

1176
0

В России введут новый штраф для автомобилистов

Тормозить перед камерами, которые фиксируют нарушения скоростного режима, станет бессмысленно 

1689
0

С 1 мая в пять раз вырос один из штрафов за нарушение ПДД

Речь идет о нарушении правил дорожного движения на железнодорожном переезде 

2961
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Поликлиники Вологодской области работают в ежедневном режиме
Антимонопольщики признали «Северсталь» виновной в установлении монопольно высоких цен
Суд арестовал жительницу Вологды на шесть суток за неуплату штрафов за превышение скорости
Не по сезону теплую неделю обещают вологодские синоптики
В Шекснинском районе из-за нерасчищенной дороги пенсионерку пришлось вывозить в больницу на санках
В шекснинской колонии №17 объявили конкурс среди осужденных на лучшую снежную фигуру
В Никольском районе Лада Гранта столкнулась с КАМАЗом
 
04.02.2022 [Общество]

Как увеличить стоимость ремонта дороги на сотню миллионов: лайфхак от череповецкой мэрии

2810
0
11.02.2022 [БлогоVO]

Быстро про Валиеву в вопросах и ответах

413
0
10.02.2022 [Обзор Прессы]

Новый хозяин старого дома

587
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика