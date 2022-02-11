Суд арестовал жительницу Вологды на шесть суток за неуплату штрафов за превышение скорости

В Вологде суд привлёк 20-летнюю местную жительницу к административной ответственности за неуплату штрафов.

Всего суд рассмотрел 28 дел о неуплатах штрафов, возбуждённых в отношении девушки. В основном это были штрафы за превышение скорости. Вологжанка пояснила, что летом 2021 года продала принадлежащий ей автомобиль Ford Focus другу. Они договорились, что не будут менять регистрационные документы.

«Штрафы не получала, потому что их направляли по адресу прописки в г. Коряжму Архангельской области, а там она ни с кем не общается», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

8 дел в отношении девушки прекратили в связи с истечением срока давности. За остальные 20 вологжанке назначены наказания в виде шести суток ареста, которые будет отбывать одновременно, начиная с 11 февраля. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Интересно, что в день заседания в суд поступило ещё 93 административных материала об аналогичных правонарушениях в отношении этой же вологжанки.