Мужская сборная России стала чемпионом лыжной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

13.02.2022 [Спорт]

Мужская команда олимпийского комитета России стала чемпионом в лыжной эстафете 4×10 км на Олимпиаде в Пекине.

За сборную бежали Алексей Червоткин, Александр Большунов, уроженец Вожеги Денис Спицов и опытный боец Сергей Устюгов, который был финишёром команды.

Червоткин и Большунов совместными усилиями смогли создать задел для нашей команды около минуты. Всё, что требовалось от Спицова — не растерять этот отрыв, с чем Денис и справился. Сергей Устюгов смог нарастить преимущество, принеся победу сборной России с результатом 1:54:50.7, опередив сборную Норвегии, которая стала второй, более чем на минуту. На третьем месте сборная Франции.

Для Дениса Спицова это золото стало первым на Олимпийских играх. До этого у него были только серебряные и бронзовые медали.

Ранее NewsVO сообщал, что 12 февраля женская сборная России завоевала "золото" в лыжной эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года.

Тэги: спорт, лыжники, олимпийские игры, медаль, золото

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