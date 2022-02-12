Женская сборная России завоевала "золото" в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Женская команда олимпийского комитета России (ОКР) стала чемпионом эстафеты в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине, сообщает сайт комитета.

В составе сборной выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Завершала эстафету у Команды ОКР Вероника Степанова. Уже на первом из двух кругов она ликвидировала 6-секундное отставание от Софи Крель, а затем уверенно обошла соперницу за пару километров до финиша. И в своем превосходстве усомниться не дала уже никому», — говорится в сообщении.