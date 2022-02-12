Женская сборная России завоевала "золото" в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине

12.02.2022 [Спорт]

Женская команда олимпийского комитета России (ОКР) стала чемпионом эстафеты в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине, сообщает сайт комитета.

В составе сборной выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Завершала эстафету у Команды ОКР Вероника Степанова. Уже на первом из двух кругов она ликвидировала 6-секундное отставание от Софи Крель, а затем уверенно обошла соперницу за пару километров до финиша. И в своем превосходстве усомниться не дала уже никому», — говорится в сообщении.

Эта золотая медаль стала третьей для российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2022 года.

Тэги: олимпийские игры, медаль, золото, лыжники

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