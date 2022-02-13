Выбран подрядчик, который разработает проект ремонта моста через реку Колпь в Кадуйском районе

ООО «Нижегородгиспротранс» разработает проекта ремонта моста через реку Колпь в Кадуйском районе, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Как NewsVO сообщал ранее, в ноябре 2021 года в ходе обследования моста было обнаружено проседания одной из опор. Движение транспорта массой более 3,5 тонн ограничили, а в декабре 2021 года мост закрыли. Для переправы через реку Минобороны РФ построило рядом понтонный мост.

После сдачи проекта ремонта будет выбран подрядчик, который проведёт строительно-монтажные работы. Завершить работы и ввести мост в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.