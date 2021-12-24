Минобороны построило понтонный мост в Кадуйском районе

24.12.2021 [Общество]

По понтонной переправе через реку Колпь в Кадуйском районе открыто автомобильное движение. Переправа позволит провести капитальный ремонт моста, стоящего рядом, сохранив при этом движение автомобилей.

Еще в ноябре в ходе обследования моста через реку Колпь обнаружили проседание одной из опор. Для обеспечения безопасности дорожники ограничили движение транспорта массой более 3,5 тонн, организовали пункты за контролем движения. Перед мостом был организован контроль за высадкой детей из транспорта, который перевозит их в школу.

Проезд тяжелой техники и автобусов стал возможен только через территорию Бабаевского района.

Для создания временной понтонной переправы региональные власти решили подключить Министерство обороны. В начале декабря военнослужащие Западного военного округа провели инженерную разведку реки на месте планируемого наведения переправы, а к 18 декабря она уже была организована.

— Данный мост соединяет 47 населенных пунктов, в которых проживает более 600 человек с районным центром — поселком Кадуй. — Мост, который сейчас находится в предаварийном состоянии, мы вывели из эксплуатации и запускаем движение по понтонной переправе со всеми мерами безопасности, — рассказал председатель правительства области Антон Кольцов.

По сообщению пресс-службы правительства области, подрядная организация, которая разработает проектно-сметную документацию, уже определена. Капитальный ремонт, который продлится чуть более 1,5 лет, включен в национальный проект «Безопасные качественные дороги. Начало строительства запланировано на октябрь следующего года.

Тэги: мост, Строительство, переправа
фото: 35 ТВ

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