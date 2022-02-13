13 человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома на улице Псковской в Вологде

В Вологде произошёл пожар в квартире дома № 19 на улице Псковской.

Сообщение о возгорании поступило 13 февраля в 2:35. Квартира расположена на третьем этаже девятиэтажного дома, принадлежит пожилой женщине. Там живёт её 59-летний сын.

«Площадь пожара 1 квадратный метр. Огнём повреждён матрас, внутренняя отделка кухни», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Эвакуированы 13 человек — они сами вышли из дома до прибытия пожарных. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении.

Ранее NewsVO сообщал, что в Тарногском районе очевидцы спасли трёхлетнего ребёнка из горевшего деревянного дома.