Очевидцы спасли трёхлетнего ребёнка из пожара в Тарногском районе

12.02.2022 [Происшествия]

Очевидцы спасли двух человек из пожара в двухквартирном деревянном доме в деревне Заречье Тарногского района. Сообщение о возгорании поступило 11 февраля в 20:55.

«Площадь пожара 168 квадратных метров. Сгорела кровля по всей площади. Огнём повреждена наружная и внутренняя отделка квартир», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Одна из квартир принадлежит 47-летнему мужчине, вторая — 46-летней женщине. Один из спасённых — трёхлетний ребёнок. Мальчик получил ожог верхних дыхательных путей, госпитализирован.

Предположительная причина пожара — неисправность электрооборудования, либо нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Ранее NewsVO сообщал, что в Бабаевском районе 83-летняя женщина погибла при пожаре в деревянном доме.

Тэги: пожар, пострадал ребенок, ожоги

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