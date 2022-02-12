Очевидцы спасли трёхлетнего ребёнка из пожара в Тарногском районе

Очевидцы спасли двух человек из пожара в двухквартирном деревянном доме в деревне Заречье Тарногского района. Сообщение о возгорании поступило 11 февраля в 20:55.

«Площадь пожара 168 квадратных метров. Сгорела кровля по всей площади. Огнём повреждена наружная и внутренняя отделка квартир», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Одна из квартир принадлежит 47-летнему мужчине, вторая — 46-летней женщине. Один из спасённых — трёхлетний ребёнок. Мальчик получил ожог верхних дыхательных путей, госпитализирован.

Предположительная причина пожара — неисправность электрооборудования, либо нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Ранее NewsVO сообщал, что в Бабаевском районе 83-летняя женщина погибла при пожаре в деревянном доме.