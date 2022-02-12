83-летняя женщина погибла при пожаре в деревянном доме в Бабаевском районе

В деревне Тимошино Бабаевского района 83-летняя женщина погибла при пожаре в двухквартирном деревянном доме. Сообщение о возгорании поступило 11 февраля в 15:45.

«Площадь пожара 160 квадратных метров. Сгорела кровля и внутренняя отделка квартир. Огнём повреждены стены и веранды квартир», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём со стороны потерпевшей.

Ранее NewsVO сообщал, что в Харовске из-за замыкания в электрощитке пришлось эвакуировать жильцов пятиэтажного дома.