Короткое замыкание в электрощитке выгнало на улицу жителей пятиэтажки в Харовске

Короткое замыкание в электрощитке сразу на трех этажах пятиэтажного дома произошло накануне в Харовске. Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о происшествии поступило 9 февраля в 16.49.

«Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огнём повреждены электрощитки на 1, 2 и 3 этажах. Закопчена внутренняя отделка подъезда. Эвакуированы 28 человек, которые самостоятельно вышли из квартир до прибытия пожарных подразделений», — рассказали в региональном управлении МЧС.

Причиной происшествия стало короткое замыкание. На ликвидацию последствия ЧП были отправлены 7 человек личного состава пожарной охраны Харовска.