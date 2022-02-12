В Кирилловском районе водитель «Тойоты» насмерть сбил велосипедиста

В Кирилловском районе 38-летний водитель за рулём «Тойота Королла» насмерть сбил велосипедиста.

ДТП произошло на 101 километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск» 11 февраля в 18:05. 57-летний пострадавший двигался по проезжей части в попутном направлении, не имея на одежде светоотражающих элементов. От полученных травм он скончался на месте.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал, что жители Вологды собрали необходимые вещи для семьи с шестью детьми, мать которых погибла в ДТП в Сокольском районе.