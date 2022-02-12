В Череповце бывшая работница банка получила условный срок за кражу более трёх миллионов рублей со счёта умершего человека

В Череповце суд вынес приговор 39-летней местной жительнице, признанной виновной в краже денег с банковского счёта.

Как NewsVO сообщал ранее, в 2020 году обвиняемая, работая в одном из банков города в должности главного финансового консультанта, с сообщником оформила платёжную карту, привязанную к банковскому счёту клиентки, которая умерла в 2017 году. После злоумышленники сняли с карты в банкоматах и потратили 3 378 500 рублей. Уголовное дело в отношении сообщника подсудимой выделено в отдельное производство.

Кража вскрылась, когда наследник клиентки обратился в банк для получения причитающихся ему денег.

«В июне 2021 года банк на основании заявления наследника возместил на счет И. 3 378 500 рублей в качестве компенсации похищенных денежных средств и 3 000 рублей в качестве компенсации удержанной банком комиссии», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимая признала вину. Суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и взыскал с неё 3 381 500 рублей возмещения материального вреда в пользу банка. Приговор вступил в законную силу.