В Череповце бывшую работницу банка будут судить за кражу денег со счёта умершего человека

В Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы, обвиняемой в подделке документов и краже с банковского счёта.

Установлено, что обвиняемая, работая в одном из банков города, подделала заявление на выпуск карты, привязанной к счёту человека, который уже умер.

«После получения карты злоумышленница уволилась с работы и в течение года совместно с неустановленным лицом произвела неоднократное снятие с банковского счета денежных средств в размере 3 миллионов 378 тысяч рублей. Кража вскрылась, когда наследник обратился в банк для получения причитающихся ему денег», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.