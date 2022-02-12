За сутки в Вологодской области выявили 2529 новых случаев заболевания коронавирусом

12.02.2022 [Общество]

В Вологодской области выявили 2529 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

1312 пациентов выздоровели, пять умерли. Такие данные 12 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф

В целом по России за сутки выявлено 203 766 новых случаев заболевания. 112 658 пациентов выздоровели, 729 умерли.

За всё время пандемии в Вологодской области выявлено 127 600 случаев заболевания COVID-19. Большая часть пациентов — 106 528 человек — выздоровели. Согласно официальным данным, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 3259 человек.

Ранее NewsVO сообщал, что кабинеты неотложной помощи в поликлиниках Вологодской области перешли на ежедневный режим работы.

Тэги: коронавирус, статистика
Сюжет: Пандемия коронавируса

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