В Никольском районе Лада Гранта столкнулась с КАМАЗом

11.02.2022 [Происшествия]

В Никольском районе два человека пострадали при столкновении Лады Гранта и КАМАЗа. Авария произошла на 264 километре автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас около 18:00.

По предварительным данным, 31-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом КАМАЗ. Пострадали пассажиры Лады: 55-летняя женщина и 20-летний мужчина. Они получили травмы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце 25-летний водитель пострадал в аварии на улице Боршодской.

Тэги: авария, ДТП, пострадавшие
Фото пресс-службы областного УМВД

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