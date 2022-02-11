В Никольском районе Лада Гранта столкнулась с КАМАЗом

В Никольском районе два человека пострадали при столкновении Лады Гранта и КАМАЗа. Авария произошла на 264 километре автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас около 18:00.

По предварительным данным, 31-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом КАМАЗ. Пострадали пассажиры Лады: 55-летняя женщина и 20-летний мужчина. Они получили травмы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце 25-летний водитель пострадал в аварии на улице Боршодской.