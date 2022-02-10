В Череповце 25-летний водитель пострадал в аварии на улице Боршодской

В Череповце у дома № 40 на улице Боршодской столкнулись ВАЗ-2113 и УАЗ Патриот. Авария произошла 9 февраля в 20:32.

По данным городского отдела ГИБДД, 25-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗом под управлением 33-летнего мужчины.

Водитель ВАЗ-2113 получил травмы, его госпитализировали в областную клиническую больницу № 2.

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