Олимпийское серебро помогло Денису Спицову получить досрочно звание капитана

Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии олимпийскому чемпиону старшему лейтенанту Александру Большунову и серебряному призеру Олимпиады старшему лейтенанту Денису Спицову присвоено звание «капитан». Соответствующий приказ подписан директором Федеральной службы войск Нацгвардии Виктором Золотовым, — сообщает пресс-служба ведомства.

«Принимая во внимание достигнутые военнослужащими войск национальной гвардии старшими лейтенантами Александром Большуновым и Денисом Спицовым высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередное воинское звание „капитан“ присвоено им досрочно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Генерал армии Виктор Золотов поздравил Александра Большунова и Дениса Спицова с победой в упорной борьбе за олимпийские медали, подчеркнув, что, являясь лучшими на планете в своем виде спорта, они служат образцом для военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Как сообщал NewsVo, российские лыжники взяли золото и серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине в воскресенье, 6 февраля.