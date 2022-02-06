Вологжанин Денис Спицов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде

06.02.2022 [Спорт]

Российские лыжники взяли золото и серебро в скиатлоне.

Первым стал уроженец Вологодской области - лыжник Александр Большунов. Он прошел гонку в 30 км за 1 час 16 минут 9,8 секунд. Большунов сейчас представляет Архангельскую область.

Вторым пришел к финишу вологжанин  Денис Спицов. Он отстал от лидера состязаний на 1 минуту 11 секунд. Третье место у финна Ийво Нисканен (+2.00,2).

Денис стартова лпод шестым номером. После 7,5 километра классическим стилем Спицов был только седьмым.  Однако, уже после 15 км стал вырываться вперед. Незадолго до финиша наш земляк потерял равновесие и упал на трассе. 

За 7,5 километра до финиша преимущество Большунова было неоспоримо. На второй позиции остался Денис Спицов, отставая от Александра на 47 секунд.
 

 

Тэги: олимпийские игры

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