В Великоустюгском районе обрушился недостроенный ангар предприятия «Вологодская ягода»

В городе Красавино Великоустюгского района обрушился недостроенный заброшенный ангар предприятия «Вологодская ягода», сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Кузьмин.

«Обрушение части здания, по всей видимости, также стало результатом бесхозяйственности владельца. На кровле — скопился большой пласт снега, а в самом помещении — спилены несущие конструкции. Более точные причины ЧП станут известны по результатам расследования», — говорится в сообщении.

Кузьмин также добавил, что ранее некие «недобросовестные граждане» уже спиливали в ангаре металлические балки и другие конструкции, а ещё вывезли забор и строительные вагончики.

Руководство города заявило о ЧП в полицию. Местных жителей просят не посещать место обрушения, так как ангар может продолжить разрушаться.

Ранее NewsVO сообщал, что по факту обрушения ФОКа в Вытегорском районе возбуждено уголовное дело.