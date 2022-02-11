В Вологде задержали вандала, испортившего остановку на улице Герцена

В Вологде полицейские задержали 19-летнего ранее судимого местного жителя, испортившего остановку на улице Герцена.

«Молодой человек рассказал, что выбил доски из хулиганских побуждений. Сумма ущерба составила порядка 14 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх месяцев ареста.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце вандал извинился и возместил ущерб за повреждённую фигуру «кошка с бантом» в парке «Серпантин».