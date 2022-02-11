Власти Вологды готовятся к непростому паводку

11.02.2022 [Общество]

Ситуация с предстоящим паводком обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая прошла в Вологде.

«По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова по берегам реки Вологды и Кубенского озера составляет 50 см, что в 1,5 раза выше нормы. Высок и уровень запаса воды в снеге. Также важно учитывать, что таяние снега в городской черте идет более интенсивно, чем в пригороде, а малые реки вскрываются гораздо быстрее источника, в который впадают. Мониторинг толщины льда и паводковой ситуации ведутся в ежедневном режиме», — подчеркнул заместитель мэра Вологды Алексей Никитин.

По словам специалистов, если таяние снега будет быстрым и с осадками, то не исключается непростое течение паводка с возможным подтоплением дачных участков и прибрежных улиц.

«Профилактические мероприятия начнем проводить в конце февраля — начале марта. В прошлом году мы попробовали чернение льда, и оно показало свою эффективность, поэтому будем увеличивать количество площадей. Также увеличим объемы ледорезных работ. Чтобы выполнять их быстрее и качественнее, подготовлена специальная установка. Уже сейчас мобилизуем предприятия коммунальной сферы для подготовки к паводку», — пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Русла малых рек на территории Вологды будут очищены от веток и бытового мусора, чтобы не допустить заторов и подтоплений. Особое внимание уделено контролю качества воды в реке Вологде, которая является для города водоисточником.

Будет также проведена работа с председателями садоводческих кооперативов, которые могут оказаться в зоне подтопления.

В городе определены 7 пунктов временного размещения на случай, если потребуется эвакуация людей, — сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент уровень воды в реке Вологде составляет 106,8 м по Балтийской системе, что значительно ниже критической для Вологды отметки в 112,2 м, при которой начинается подтопление прибрежных территорий. Дачные участки подтапливает при уровне от 110 м по БС.

Тэги: паводок, затопление, ЖКХ

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