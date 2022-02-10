В Великоустюгском районе мужчина украл из заброшенного магазина стеллажи и проводку

10.02.2022 [Происшествия]

В деревне Пихтово Великоустюгского района полицейские раскрыли кражу из заброшенного магазина.

Потерпевшая — бывший директор торговой точки — рассказала, что магазин закрылся два года назад. Бывшая работница рассказала ей, что кто-то открыл заднюю дверь помещения и украл проводку и стеллажи. Сумма ущерба составила 5600 рублей.

Подозреваемым оказался 38-летний ранее не судимый местный житель. Мужчину задержали.

«По его словам, проходя мимо торговой точки, он понял, что магазин заброшен, поэтому решил проникнуть в здание и вынести все ценное. Похищенное имущество продал знакомым, а деньги потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Задержанный возместил ущерб в полном объёме, однако уголовное дело всё же было возбуждено. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, магазин, проводка

ТОП НЕДЕЛИ

Семья с шестью детьми осталась без матери в результате ДТП в Вологодской области
Пропавшая 14-летняя вологжанка обнаружена в Калуге
Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрил репрессии и расстрелы
Почти 40 огнеборцев были отправлены на тушение пожара в квартире в Вологде
В поликлиниках Вологодской области появятся «красные зоны» для контрольного тестирования переболевших COVID
Жители Череповца жалуются на большие очереди в поликлинике №7
В Вологде пропала 14-летняя девочка
Как увеличить стоимость ремонта дороги на сотню миллионов: лайфхак от череповецкой мэрии
В Вологде задержан мужчина за стрельбу на свадьбе из автомата
Тяжелый путь: как чиновники вместо ремонта дороги убеждают жителей Великоустюгской деревни в ее безопасности

Похожие новости

Житель Великого Устюга украл сумочку у пациентки больницы в Вологде

Росгвардейцы задержали подозреваемого в соседнем дворе

280
0

В Череповце кондуктор помогла пассажирке, которой стало плохо, а та украла её кошелёк

Подозреваемую задержали

578
0

В Соколе будут судить вора, который украл из магазина мобильных телефонов на 1,8 млн. рублей

25-летнему подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф

1039
0

Житель Великого Устюга получил пять лет колонии за разбойное нападение с ножом на продавца магазина

Подсудимый сказал, что достал нож, так как думал, что его будут бить

507
0

Житель Грязовецкого района украл вешалку в виде рогов лося из чужой квартиры

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф

736
0

Житель Вологды сдал в металлолом чужой грузовой контейнер

Потерпевший оценил ущерб в 200 тысяч рублей

758
0

В Вологодском районе воришка потерял украденный телефон и пытался найти его через соцсети

Кража была совершена в новогоднюю ночь на корпоративе в бане

877
0

Череповчанин воровал деньги работников детских садов под видом родителя ребенка

Полицейские выявили уже 7 фактов кражи на сумму около 100 000 рублей

1883
0

Череповчанина осудили за кражу ювелирных украшений, совершённую больше пяти лет назад

Его причастность к преступлению установили по пятнам крови, оставленным на месте происшествия

1039
0

В Чагодощенском районе задержали пьяного водителя на угнанной машине

Подозреваемый знал, как открыть автомобиль, так как раньше его ремонтировал. Он признался, что хотел продать авто.

849
0

Четверо работников железной дороги в Вологде подозревааются в краже семи тонн металлолома

Ущерб от их действий составил больше 150 тысяч рублей

1668
0

В Вологде задержали вора-карманника, который крал кошельки в автобусе

Одно из преступлений он совершил ещё в 2020 году

1807
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великоустюгском районе мужчина украл из заброшенного магазина стеллажи и проводку
МегаФон запустил новую технологию, улучшающую качество соединения
Вологодский суд признал Владимира Корытина виновным в покушении на мошенничество
Житель Великого Устюга украл сумочку у пациентки больницы в Вологде
​​В Вологде не хватает почти 550 медицинских работников
В Череповце 25-летний водитель пострадал в аварии на улице Боршодской
В Вологодской области установлен новый рекорд заболевших коронавирусом
 
04.02.2022 [Общество]

Как увеличить стоимость ремонта дороги на сотню миллионов: лайфхак от череповецкой мэрии

2536
0
09.02.2022 [БлогоVO]

Обвинения в желании возврата к сталинским временам некорректны

881
0
07.02.2022 [Обзор Прессы]

Зубры на Вологодчине

573
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика