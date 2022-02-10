В Великоустюгском районе мужчина украл из заброшенного магазина стеллажи и проводку

В деревне Пихтово Великоустюгского района полицейские раскрыли кражу из заброшенного магазина.

Потерпевшая — бывший директор торговой точки — рассказала, что магазин закрылся два года назад. Бывшая работница рассказала ей, что кто-то открыл заднюю дверь помещения и украл проводку и стеллажи. Сумма ущерба составила 5600 рублей.

Подозреваемым оказался 38-летний ранее не судимый местный житель. Мужчину задержали.

«По его словам, проходя мимо торговой точки, он понял, что магазин заброшен, поэтому решил проникнуть в здание и вынести все ценное. Похищенное имущество продал знакомым, а деньги потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Задержанный возместил ущерб в полном объёме, однако уголовное дело всё же было возбуждено. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.