Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрил репрессии и расстрелы

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков завил о том, что одобряет сталинские репрессии и расстрелы. Об этом чиновник заявил на заседание межведомственной комиссии, на которой рассматривали ход реализации одного из приоритетных инвестиционных проектов в Бабушкинском районе.

Дело в том, что основная производственная площадка находится в райцентре, а часть небольших раскидана по всему району. На них работают по несколько человек.

«Эти небольшие мощности обеспечивают работой и зарплатой несколько человек, живущих в деревне, — пишет телеграм-канал «Замгубернатора».

Вот один из таких цехов, где работает четыре человека — двое мужчин и две женщины, показали Михаилу Глазкову.

Реакция заместителя губернатора оказалась очень неожиданной.

Он заявил, что «не для того государство оказывает поддержку, чтобы строили какие-то «курятники». Потом публично заявил:

«При Иосифе Виссарионовиче в тридцатые годы уже расстреляли бы вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали!».

Видео с совещания попало в интернет и высказывание вологодского замгубернатора попало в федеральную повестку.

Позже, чтобы сгладить свой спонтанный гнев, Михаил Глазков решил несколько разрядить обстановку довольно странным анекдотом.

«Коллеги, простите за фривольность. «Муж приезжает из командировки на два дня раньше и застает жену с любовником в постели. Жена соскакивает и говорит: «Что, ты будешь верить своим бесстыжим глазам или моим правдивым словам?». Просто вот вспомнилось, навеяло. Ну да ладно. У каждого свои ассоциации, свои представления…», — объяснил свой юмор Глазков.

Ранее NewsVo сообщал, что Михаил Глазков совместно со специалистами департамента лесного комплекса области собирал шишки недалеко от станции Дикая.