Зачем заместителю губернатора Вологодской области понадобились шишки

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков совместно со специалистами департамента лесного комплекса области принял участие в сборе шишек. Семена заготавливались на плантации вологодского селекцентра в районе станции Дикая.

Всего в этом году специалисты рассчитывают заготовить 4,2 тонны семян для восстановления лесов региона. Процесс сбора шишек протекает вручную с использованием приставных лестниц и подъёмника, стрела которого позволяет подняться на высоту до 7 м.

Семена лесных растений перерабатывают и формируют партии по каждому объекту заготовки. На каждую партию семян составляется паспорт.

После определения качества семян в лесных питомниках региона приступят к выращиванию из них посадочного материала.

«За два месяца в лесхозах — филиалах САУ лесного хозяйства „Вологдалесхоз“ уже собрано более 15 тонн шишек основных лесообразующих пород — сосны и ели», — рассказал Михаил Глазков.

Кстати, принять участие в заготовке семян могут все желающие. Для этого необходимо сдать шишки в лесхозы. Заготовка и закуп лесосеменного сырья ведется филиалами САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз». Цена варьируется от 30 до 60 рублей за килограмм в зависимости от района. При этом шишка должна быть нераскрытая и неповрежденная.