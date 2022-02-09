Житель Великого Устюга получил пять лет колонии за разбойное нападение с ножом на продавца магазина

В Великом Устюге суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, признанному виновным в разбойном нападении с ножом.

«Как установил суд, вечером 1 июня 2021 года подсудимый украл 2 бутылки текилы из магазина на ул. Гледенская г. Великий Устюг. Молодой человек ударил продавца, угрожал ножом. С похищенным имуществом скрылся», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый не признал вину и сказал, что хотел купить спиртное, но в магазине передумал.

«У выхода на него набросились женщина-продавец и двое мужчин, пытались затащить его обратно в магазин. Он никого не бил, предлагал вернуть товар. Нож достал, потому что думал, что его будут бить», — также говорится в сообщении.

Потерпевшая показала, что в тот день торговать алкоголем было запрещено, поэтому она заметила, как подсудимый уходил с бутылками, и попыталась его остановить, а тот её ударил. Ей на помощь пришёл работник магазина и покупатель. Заведующая магазином пояснила, что кражи влияют на зарплату продавцов и те стараются пресекать хищения.

Осуждённому назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.