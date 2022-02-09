На станции Бушуиха полностью восстановлено движение по железной дороге

Движение поездов по станции Бушуиха Северной железной дороги полностью восстановлено. Накануне поздно вечером работы по ликвидации последствий схода локомотива и трех вагонов грузового поезда были завершены.

Как ранее сообщал NewsVo, 8 февраля в четвертом часу ночи на станции сошел с рельс локомотив и три вагона. На ликвидацию последствий аварии были отправлены два восстановительные поезда.