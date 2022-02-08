За гибель женщины в ДТП житель Белозерска заплатит ее детям 1,6 млн рублей

Житель Белозерска, осужденный за дорожную аварию, в которой погибла женщина, по решению суда должен выплатить 1,6 млн рублей несовершеннолетним детям погибшей.

Как NewsVO сообщал ранее, сама авария случилась 6 сентября 2020 года. Пьяный мужчина на своем автомобиле ВАЗ-2111 врезался в опору ЛЭП и автомобиль ГАЗ, который стоял у дома в деревне Панкратовка Белозерского района.

В результате ДТП погибла 42-летняя пассажирка отечественного автомобиля, у которой осталось двое детей. Отец несовершеннолетних умер еще в 2016 году.

За совершенную аварию подсудимый отправился на 5 лет в колонию общего режима.

С иском о компенсации морального вреда в интересах детей погибшей в Белозерский районный суд обратился прокурор.

«Ответчик в судебном заседании иск признал частично, считал заявленную сумму чрезмерно завышенной и просил её уменьшить. По его словам, погибшая знала, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, но все равно села к нему в автомобиль», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Опекун потерпевших поддержал требования. Пояснил, что дети тяжело переживают смерть матери.

Суд взыскал с осужденного в пользу каждого из детей компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей.