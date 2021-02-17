Житель Белозерска получил пять лет колонии за ДТП, в котором погибла его сожительница

В Белозерском районе суд огласил приговор 40-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении ДТП, в котором погибла его сожительница. Согласно материалам дела, инцидент произошёл вечером 6 сентября 2020 года. Пьяный подсудимый, не имевший водительских прав, не справился с управлением на повороте дороги в деревне Панкратовка. Машину занесло и выбросило на проезжую часть. Правой стороной она ударилась об опору ЛЭП, а после залетела под грузовик.

«Подсудимый вину признал. Рассказал, что в июне 2020 года они с сожительницей купили автомобиль. Водительского удостоверения он был лишен давно, новое не получал. В тот день они выпивали, сожительница предложила прокатиться на машине и попросила, чтобы за руль сел он. После столкновения он стал ее тормошить, но она уже была мертва. Ремнями безопасности они не были пристегнуты». — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.