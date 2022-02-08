В Соколе росгвардейцы спасли женщину и её собаку от агрессивного пса

В Соколе сотрудники Росгвардии спасли женщину и её собаку от агрессивного пса.

Около 22:30 на улице Советской патрульные обратили внимание на потерпевшую с маленькой собакой на руках. На них пыталась напасть большая собака. Росгвардейцы прогнали агрессивное животное.

«Поскольку гражданка была очень напугана и боялась идти дальше, сотрудники Росгвардии посадили ее в патрульный автомобиль и довезли к месту проживания, а затем продолжили патрулирование», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Сокольчанка поблагодарила правоохранителей в соцсетях.

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