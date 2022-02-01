Кинологи рассказали, что делать ребёнку при нападении бродячих собак

01.02.2022 [Общество]

Российская кинологическая федерация опубликовала список правил поведения, которым стоит научить ребёнка на случай встречи с бездомными собаками.

В первую очередь, родителям следует объяснить ребёнку, что места, где собирается стая безнадзорных животных, лучше обходить стороной, особенно в тёмное время суток. Именно на таких территориях собаки могут напасть, чтобы защитить найденный корм и место обитания, которое они стали считать своим. Стоит также заявить о таких местах в органы местного самоуправления.

Кинологи советуют не привлекать внимание бездомных животных: одинокие бродячие собаки испытывают в отношении человека страх и настороженность и потому не походят к людям. Когда такой встречи не избежать, животное может проявить агрессию.

«Если ребенок случайно встретил бездомных собак, нужно стараться не привлекать к себе внимания, продолжая медленно уходить. Если животные не проявили интерес, важно просто уйти с территории, где они живут», — говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Убегать от собак или нападать на них первым также не стоит.

«Если собаки начали облаивать — встаньте спокойно, лучше спиной к дереву или забору, чтобы собаки не смогли обойти вас со спины и сбить с ног. Стойте в таком положении, пока они не потеряют к вам интерес. Как только собаки успокоились, медленно начинайте движение, без резких перебежек, не поворачиваясь к ним спиной, уходите с их территории. Плавно перемещайтесь до тех пор, пока не выйдете из поля зрения собак»

При нападении животных кинологи рекомендуют в первую очередь защищать шею и голову одеждой, а также прятать кисти рук. Если собаки стали хватать ребёнка за куртку, портфель или пакет, стоит отдать им эти вещи.

«Не нужно из жалости подкармливать бездомных собак, обустраивать им теплые будки. Таким образом можно усугубить ситуацию: животные начнут считать территорию, где их кормят, своим домом и будут защищаться от тех, кто попытается к ним вторгнуться. Более того, кормить бездомных животных, особенно ребенку, может быть опасно: никогда точно нельзя предсказать реакцию конкретной незнакомой собаки»

Отмечается, что правильным вариантом помощи будет добиваться помещения бродячих собак в приюты.

Ранее NewsVO сообщал, что 27 января бездомные собаки напали на девятилетнего мальчика в Никольске.

Тэги: собаки, бездомные животные, кинологи

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