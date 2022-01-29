Нападением собак на ребенка в Никольске заинтересовался СК

29.01.2022 [Происшествия]

Бездомные собаки напали на девятилетнего мальчика в Никольске. Одна из них укусила его за руку. Местные жители пишут, что школьник при этом упал, происходящее в окно увидела женщина. В итоге животных отогнали взрослые, ребенку оказана медпомощь.

В настоящее время, как сообщает вологодское управление СКР, администрацией города организованы меры по отлову безнадзорных животных. Также следователи начали проверку. Они устанавливают обстоятельства происшествия «с целью оценки деятельности должностных лиц органов местного самоуправления по исключению фактов нападения бродячих собак на людей». 

Инцидент произошел 27 января, при этом днем ранее прокурор области потребовал от руководителя администрации Никольского района организовать мероприятия по отлову и содержанию бездомных животных. «В ходе рабочей поездки в Никольский район прокурором Вологодской области Андреем Тимошичевым 26 января главе администрации Никольского района вручено внесенное в ее адрес представление об устранении нарушений законодательства об обращении с животными без владельцев», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее дискуссия о бездомных животных получила общероссийский резонанс из-за трагедии в Забайкалье. Там стая собак напала на первоклассницу, девочка погибла. Губернатор края заявил, что для решения проблемы необходимы поправки в законодательство. Эту идею поддержали депутаты ряда регионов. О необходимости пересмотра положений закона «Об ответственном обращении с животными» заявили также в Госдуме, Совете федерации и СКР.

Тэги: собаки, бездомные животные

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