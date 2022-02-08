Житель Грязовецкого района украл вешалку в виде рогов лося из чужой квартиры

В Грязовецком районе полицейские раскрыли кражу из квартиры жительницы посёлка Вострогский.

Потерпевшая рассказала, что кто-то украл у неё вешалку в виде рогов лося и оценила ущерб в три тысячи рублей. Подозреваемым в краже оказался ранее судимый 49-летний мужчина. Его задержали.

«Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, пояснив, что продал похищенное имущество местному жителю за 2100 рублей. В настоящее время имущество изъято и будет возвращено законному владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. На период следствия суд заключил его под стражу.

Ранее NewsVO сообщал о жителе Череповца, который воровал деньги работников детских садов под видом родителя ребёнка. Общий ущерб для пострадавших составил около 100 тысяч рублей.