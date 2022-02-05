Череповчанин воровал деньги работников детских садов под видом родителя ребенка

05.02.2022 [Происшествия]

В Череповце задержан 29-летний мужчина, который воровал деньги работников детских садов. О краже стало известно от сотрудницы детского сада, которая обратилась с заявлением в полицию.

«В разговоре с правоохранителями заявительница пояснила, что накануне во время прогулки с детьми в помещение детского сада зашел мужчина, который представился родителем и проследовал в одну из групп. Когда воспитатели с детьми вернулись с прогулки, младший воспитатель поинтересовалась, забрали ли кого-то из детей. Получив отрицательный ответ, женщины решили обойти корпуса здания. В ходе обхода заявительница заметила, что у нее нет кошелька с деньгами», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Череповецкие полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в кражах.

Им оказался ранее судимый за кражи 29-летний житель города металлургов. Мужчина был задержан. В ходе допроса он признался в кражах и рассказал, что на преступление пошёл из-за нехватки денег.

При дальнейшей проверке правоохранители установили причастность задержанного к совершению 7 аналогичных преступлений на территории города.

«Мужчина действовал по одной схеме. Проникал в здания учреждения дошкольного образования под видом родителя одного из воспитанников и, оставаясь незамеченным, похищал денежные средства и банковские карты из карманов верхней одежды. Общий ущерб для пострадавших составил около 100 000 рублей», — также пояснили в пресс-службе областного УМВД.

В настоящее время полицейские проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений в Вологодской области.

 

Тэги: кража, детский сад

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