Пик заболеваемости коронавирусом в Вологодской области прогнозируют в середине февраля

Пиковые значения по заболеваемости коронавирусом в Вологодской области эксперты прогнозируют в середине или в конце февраля. Как рассказал губернатор области Олег Кувшинников во время оперативного совещания в правительстве области, уже несколько недель система здравоохранения области испытывает колоссальную нагрузку.

По словам главы региона, за неделю в регионе количество госпитализаций выросло в два раза. Койки в моногоспиталях заполнены на 89%. При этом диагноз коронавирус или ОРВИ зафиксирован более, чем у 2000 медиков.

«Мы вынуждены привлекать резервы. Сейчас в поликлиниках области работают студенты колледжей старших курсов. Они помогают врачам и медсестрам. Кроме того, из организаций социальной защиты, культуры, образования и спорта дополнительно привлечены около 100 волонтеров. Пик заболеваемости еще не пройден. В случае необходимости мы задействуем новые резервы», — сказал Олег Кувшинников.

Как ранее сообщал NewsVo, Вологодская область ежедневно фиксирует рекордное количество заболевших COVID. Сегодня статистика зафиксировала 1961 новый случай коронавируса.