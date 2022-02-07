В Вологодской области снова зафиксировано рекордное количество заболевших COVID

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 1961 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это очередной рекорд в регионе.

В целом в России количество заболевших стало несколько меньше по сравнению с воскресеньем, 6 февраля — 171 905 случаев против 180 071, зафиксированного сутками ранее.

При этом в Вологодской области 684 человека выздоровели, 76 человек госпитализировано, пять человек умерли. Статистика за 7 февраля опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 116 806 пациентам. Большая часть из них — 101 590 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 235 человек.