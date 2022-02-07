Российские фигуристы взяли золото Олимпиады в командном турнире

Российские фигуристы взяли золото пекинской Олимпиады в командном турнире. После выступления Камилы Валиевой отрыв российской команды от ближайших преследователей — американских спортсменов — составил девять очков.

Последними свои произвольные программы представили фигуристки-одиночницы. Россиянка Камила Валиева набрала 178,92 балла и принесла в копилку команды 10 очков. Второе место заняла Каори Сакамото из Японии (148,66), третье — канадка Мадлен Скизас (132,04).

Таким образом, российские фигуристы в командном турнире набрали 74 очка, команда США — 65, Японии — 63. В турнире также принимали участие сборные Грузии, Италии, Чехии, Германии и Украины, но они не смогли отобраться в произвольную программу, — сообщает РБК.

В составе российской команды выступали Марк Кондратюк и Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Командные соревнования прошли на зимней Олимпиаде в третий раз. В 2014 году в Сочи россияне стали чемпионами, а в Пхенчхане в 2018-м выиграли серебро.

Как ранее сообщал NewsVo, уроженец Вологодской области Денис Спицов стал серебряным призером Олимпиады в скиатлоне.