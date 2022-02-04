В посёлке Кувшиново Вологодского района мужчина на улице отобрал сумку с кошельком и продуктами у пенсионерки

В посёлке Кувшиново Вологодского района полицейские задержали подозреваемого в грабеже.

Потерпевшая — 88-летняя пенсионерка — рассказала, что на улице неизвестный мужчина предложил ей помочь донести до дома сумки.

«Получив отказ, неизвестный выхватил у неё сумку с продуктами и кошельком и скрылся. Женщина попыталась догнать злоумышленника, но не смогла. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 15 500 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

36-летний задержанный признался в содеянном и сказал, что потратил похищенные деньги на спиртное, а продукты выбросил. За грабёж ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее NewsVO сообщал, что в Тотемском районе 18-летний молодой человек украл из магазина продукты, чтобы не приходить в гости с пустыми руками.