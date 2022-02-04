В посёлке Кувшиново Вологодского района мужчина на улице отобрал сумку с кошельком и продуктами у пенсионерки

04.02.2022 [Происшествия]

В посёлке Кувшиново Вологодского района полицейские задержали подозреваемого в грабеже.

Потерпевшая — 88-летняя пенсионерка — рассказала, что на улице неизвестный мужчина предложил ей помочь донести до дома сумки.

«Получив отказ, неизвестный выхватил у неё сумку с продуктами и кошельком и скрылся. Женщина попыталась догнать злоумышленника, но не смогла. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 15 500 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

36-летний задержанный признался в содеянном и сказал, что потратил похищенные деньги на спиртное, а продукты выбросил. За грабёж ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее NewsVO сообщал, что в Тотемском районе 18-летний молодой человек украл из магазина продукты, чтобы не приходить в гости с пустыми руками.

Тэги: грабеж, пенсионерка, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодские синоптики обещают аномальное начало февраля
В Вологде ищут таксиста, ударившего на дороге женщину-водителя
Дальнейшую судьбу кинотеатра «Салют» обсудили жители Вологды
В Вологде из-за неисправности электрооборудования сгорел автобус
691 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки
Родители школьников возмущены, что их детей заставили читать хвалебные стихи в честь дня рождения губернатора
Вологодский городской суд поддержал прокуратуру и отменил повышенную плату за мусор в регионе
Медики Вологодской области массово уходят на больничные
Нападением собак на ребенка в Никольске заинтересовался СК
10 километров автодороги А-114 «Вологда-Новая Ладога» оборудуют спецограждениями от лосей в этом году

Похожие новости

В Тотемском районе задержали подозреваемого в покушении на грабёж

18-летний подозреваемый приехал к друзьям и, чтобы не приходить к ним с пустыми руками, решил украсть продукты из магазина

340
0

В Череповце двое грабителей отобрали у прохожего телефон

Задержавшим их полицейским мужчины сказали, что потеряли украденный гаджет

873
0

Вологжанин продал прохожему игровую приставку, которую взял в аренду по найденному на улице паспорту

Выяснилось также, что ранее он украл из магазина 15 палок колбасы, три из которых потерял

1142
0

В Череповце грабитель в велосипедном шлеме вынес из ювелирного магазина украшений на 2,5 миллиона рублей

Инцидент произошёл в июне 2021 года. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы

1417
0

В Череповце подозреваемые в краже порвали куртку, пытаясь доказать свою невиновность

Перед этим мужчина и женщина украли женские ботинки из магазина

1664
0

Жителю Сокола грозит до семи лет лишения свободы за грабёж в отношении подростка

Угрожая насилием, 20-летний обвиняемый отобрал у потерпевшего мобильный телефон

707
0

Житель Череповца ограбил предпринимателя, который не выдал зарплату его знакомому

Суд приговорил его к году колонии строгого режима

1174
0

Вологжанин не смог украсть три бутылки дорогого виски

Происшествие случилось накануне в супермаркете на улице Карла Маркса

939
0

В Великом Устюге грабитель, напавший на девочку-подростка, получил условный срок

Суд также обязал его пройти обследование у нарколога

1687
0

Череповчанин на улице отобрал сумку у пенсионерки

Задержавшие его полицейские выяснили, что мужчина также причастен к мошенничеству

807
0

Вологжанин ограбил обидевшую его девушку

Мужчина шёл домой, а пьяная потерпевшая с подругой выкрикивали в его адрес оскорбления с балкона

1157
0

Вологжанин в гостях у знакомой избил и ограбил её поклонника

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы

1067
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В посёлке Кувшиново Вологодского района мужчина на улице отобрал сумку с кошельком и продуктами у пенсионерки
19 февраля в ботаническом саду Вологды откроется выставка тюльпанов
Как увеличить стоимость ремонта дороги на сотню миллионов: лайфхак от череповецкой мэрии
Череповчанин Вадим Шипачев вынес знамя российской сборной на Олимпиаде в Пекине
Мошенники выманили у жителя Вологды и его матери больше 400 тысяч рублей
Региональные власти заявили о строительстве газовой котельной в Литеге Сокольского района
Череповчанина осудили за кражу ювелирных украшений, совершённую больше пяти лет назад
 
27.01.2022 [Общество]

Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации

3872
0
04.02.2022 [БлогоVO]

Судя по цифрам в квитанциях за «коммуналку», мы с вами живём не в России, а на Лазурном побережье

14
0
02.02.2022 [Обзор Прессы]

Травмапатология

717
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика