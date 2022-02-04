В Тотемском районе задержали подозреваемого в покушении на грабёж

04.02.2022 [Происшествия]

В Тотемском районе полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в открытом хищении товара из магазина в райцентре.

Продавцы рассказали, что молодой человек набрал полную корзину продуктов и попытался уйти, не заплатив.

«Минуя кассу, молодой человек выбежал на улицу, работники торговой точки погнались за ним. Понимая, что скрыться не удастся, злоумышленник всунул встречному мужчине корзину с продуктами и скрылся налегке. При этом он не забыл извиниться», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Задержанный рассказал, что приехал в гости к друзьям. Чтобы не приходить к ним с пустыми руками, он решил украсть продукты.

По факту покушения на грабёж возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы.

Тэги: покушение, грабеж, магазин, уголовное дело
Фото и видео пресс-службы областного УМВД

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