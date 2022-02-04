Мошенники выманили у жителя Вологды и его матери больше 400 тысяч рублей

04.02.2022 [Происшествия]

37-летний житель Вологды стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился работником финансового учреждения. Собеседник сообщил о неких подозрительных операциях со счётом потерпевшего и убедил его взять кредит, а полученные деньги отправить на якобы безопасный счёт. Вологжанин согласился и отправил 239 тысяч рублей на продиктованный ему номер карты.

«Позже, в этот же день, с аналогичным заявлением обратилась женщина 1960 г. р. — мать предыдущего заявителя. Она тоже поверила, что общается с представителем банка», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

61-летняя потерпевшая взяла кредит на 249 тысяч рублей и через специальные терминалы перевела на электронные кошельки злоумышленников 179 тысяч рублей.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали четыре заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 456 тысяч рублей.

Ранее NewsVO сообщал, что 56-летняя жительница Вологды за два дня отправила мошенникам больше трёх миллионов рублей. Все деньги женщина взяла в кредит.

Тэги: мошенники, дистанционное мошенничество, кредиты

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