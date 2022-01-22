Жительница Вологды за два дня перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей

56-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что в течение двух дней ей звонили неизвестные, которые представлялись работниками банка. Те сообщали, что кто-то пытается оформить на потерпевшую кредит, а для его отмены ей нужно взять заём самой. Поверив звонившим, женщина, взяла два кредита и отправила деньги на указанные злоумышленниками счета. Сумма ущерба составила 3 066 000 рублей.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали пять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее NewsVO сообщал, что 35-летнему жителю Вологды грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество: он сдал в разборку два чужих КАМАЗа.