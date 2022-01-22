Жительница Вологды за два дня перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей

22.01.2022 [Происшествия]

56-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что в течение двух дней ей звонили неизвестные, которые представлялись работниками банка. Те сообщали, что кто-то пытается оформить на потерпевшую кредит, а для его отмены ей нужно взять заём самой. Поверив звонившим, женщина, взяла два кредита и отправила деньги на указанные злоумышленниками счета. Сумма ущерба составила 3 066 000 рублей.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали пять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее NewsVO сообщал, что 35-летнему жителю Вологды грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество: он сдал в разборку два чужих КАМАЗа.

Тэги: дистанционное мошенничество, кредиты

ТОП НЕДЕЛИ

Почему ремонт моста через Шограш в Вологде продлится 23 месяца и почему выбран такой вариант движения
В Вологде на железнодорожном переезде погиб мужчина
В Вологде началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая шайба»
Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг после путешествия по стране
Вологодская область может столкнуться с запредельным ростом заболеваемости коронавирусом
В Череповце водитель сбил женщину с ребенком на руках
В деревне Родионцево под Вологдой выгорела станция техобслуживания
В Вологде 26-летнему мужчине предъявили обвинение в тройном убийстве
В Вологодской городской больнице №2 назначен новый главный врач
Заболеваемость коронавирусом в Вологодской области за сутки выросла почти в 1,5 раза

Похожие новости

Мошенники не смогли обмануть пятерых жителей Сямженского района

Злоумышленники звонили им под видом полицейских или родственников, которые якобы попали в беду

2986
0

Мошенники выманили 300 тысяч рублей у пенсионерки из Великого Устюга

Все деньги пострадавшая взяла в кредит

1852
0

Жительница Вологды оформила четыре кредита и отправила все деньги мошенникам

Сумма ущерба составила 1 218 000 рублей

1328
0

Мошенники выманили 28,5 тысяч рублей у жителя Никольского района, который хотел вызвать проститутку

Желаемое 27-летний пострадавший так и не получил

1332
0

Жителю Кириллова мошенники прислали пакет с картошкой вместо игровой приставки

Приставку заказал 14-летний сын потерпевшего

1006
0

Вологжанин за два часа перевел мошенникам почти полмиллиона рублей

Деньги были взят в кредит

1061
0

Мошенники обманули жительницу Череповца, которая хотела купить ёлку

Сумма ущерба составила больше 16 тысяч рублей

1753
0

Сотрудников четырёх районных лесничеств Вологодской области пытались обмануть на 60 тысяч рублей

Злоумышленник, отбывающий наказание в колонии, звонил им под видом работника природоохранной прокуратуры и предлагал «скинуться» на банкет и подарки для проверяющих

1614
0

В Череповце директор салона сотовой связи отговорил пенсионерку переводить деньги мошенникам

77-летняя женщина просила работников салона помочь ей отправить 655 тысяч рублей на электронный кошелёк, указанный злоумышленниками

3158
0

Желая продать швейную машинку, житель Белозерска отправил мошенникам больше миллиона рублей

Всего за сутки злоумышленники обманули жителей Вологодской области на полтора миллиона рублей

1683
0

Жительница Череповца перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

Злоумышленники убедили женщину, что ей нужно отменить несанкционированные кредиты и звонили ей, в том числе, с номера телефона районного ОМВД

1381
0

За сутки жители Вологодской области отдали мошенникам больше миллиона рублей

Подозреваемые в совершении преступлений устанавливаются

1017
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Вологды за два дня перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей
За сутки в Вологодской области выявлен 261 новый случай заболевания коронавирусом
В Вологде скончался врач-хирург Владимир Раздрогин
Пьяный постоялец устроил скандал в хостеле в Череповце
В ДТП близ Кадникова погибла женщина-водитель и ее 12-летний сын
Вологодский губернатор заявил о намерении «взять под крыло» требующие восстановления храмы
Пишите письма: новогодние волшебники ушли в сеть
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8571
0
21.01.2022 [БлогоVO]

Машина времени. Welcome to Аэропорт Вологды

316
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма — последнее сельхозпредприятие

1418
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика