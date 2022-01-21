Житель Вологды сдал в разборку два чужих КАМАЗа

21.01.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли мошенничество в отношении 57-летнего местного жителя.

Он рассказал, что выложил в интернет объявление о продаже КАМАЗа. В июне 2021 года с ним связался покупатель, который пообещал купить грузовик в рассрочку и выплатить все деньги в течение полугода. Некоторое время спустя с покупателем был заключён договор и тот получил транспорт, документы и ключи. Не дождавшись обещанных выплат, пострадавший несколько раз звонил новому владельцу машины, но так и не получил своих денег. Он оценил сумму ущерба в 400 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 35-летний житель Вологды. Его задержали. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что планировал заниматься грузоперевозками. Получив машину, он некоторое время использовал её в личных целях, а после сдал в авторазборку за 100 тысяч рублей. Платить деньги продавцу он не планировал.

«Также в ходе допроса подозреваемый признался в аналогичном преступлении. В октябре 2021 года он приобрел еще один автомобиль „КАМАЗ“ в рассрочку стоимостью порядка 400 тысяч рублей. Вологжанин также нашел публикацию о продаже транспорта на сайте бесплатных объявлений и связался с владельцем, который проживал в Череповецком районе. Забрав у продавца автомобиль, мужчина сдал его на разборку в Вологде. Вырученные денежные средства в размере 200 тысяч рублей потратил на свои нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Вологжанину грозит до шести лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество, КАМАЗ, грузовики

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