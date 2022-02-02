Экскурсия в здание кинотеатра «Салют» состоится в Вологде 5 февраля

Экскурсия «Первые в кино» пройдет в Вологде 5 февраля. Это будет посещение закрывшегося в пандемию кинотеатра «Салют».

Организатор мероприятия – экскурсовод Альбина Сберегаева предлагает посетителям уникальную возможность – перед началом ремонта увидеть стены и потолки бывшего кинотеатра «Рекорд» без современной обшивки

– Как люди развлекались в начале 20 века? Они ходили в кино. Первые кинотеатры очень сильно отличались от современных. И каждый был оригинальным, – говорит Альбина Сберегаева.

Напомним, история кинотеатра «Салют» началась в 1910 году. Синематограф под названием «Рекорд» открыл в своем доме на улице Кирилловской (современной улице Ленина – ред.) господин Шрамм. В 1938-39 годах дом и соседствовавшие с ним механическая мастерская и магазин швейных машин были объединены и реконструированы в здание кинотеатра «Искра». В конце 1960-х годов кинотеатру присвоили статус детского кинотеатра и переименовали в «Салют».

С появлением в городе кинотеатров-мультиплексов «Салют» постепенно перестал быть рентабельным. А с началом пандемии и вовсе закрылся.

Ранее NewsVo рассказывал, что в конце января активисты из Лаборатории городской среды провели стратегическую проектную сессию «Настоящее и будущее кинотеатра «Салют», на которой обсуждали с вологжанами идею создания в этом помещении новой творческой площадки.

Данная экскурсия стала первой инициативой участников встречи в этом направлении. Собранные за проведение экскурсии средства пойдут на поддержание кинотеатра.

Записаться на экскурсию можно через личные сообщения Альбине Сберегаевой.

Возрастные ограничения: (14+)