Экскурсия в здание кинотеатра «Салют» состоится в Вологде 5 февраля

02.02.2022 [Культура]

Экскурсия «Первые в кино» пройдет в Вологде 5 февраля. Это будет посещение закрывшегося в пандемию кинотеатра «Салют».

Организатор мероприятия – экскурсовод Альбина Сберегаева предлагает посетителям уникальную возможность – перед началом ремонта увидеть стены и потолки бывшего кинотеатра «Рекорд» без современной обшивки

– Как люди развлекались в начале 20 века? Они ходили в кино. Первые кинотеатры очень сильно отличались от современных. И каждый был оригинальным, – говорит Альбина Сберегаева.

Напомним, история кинотеатра «Салют» началась в 1910 году. Синематограф под названием «Рекорд» открыл в своем доме на улице Кирилловской (современной улице Ленина – ред.) господин Шрамм. В 1938-39 годах дом и соседствовавшие с ним механическая мастерская и магазин швейных машин были объединены и реконструированы в здание кинотеатра «Искра». В конце 1960-х годов кинотеатру присвоили статус детского кинотеатра и переименовали в «Салют».

С появлением в городе кинотеатров-мультиплексов «Салют» постепенно перестал быть рентабельным. А с началом пандемии и вовсе закрылся.

Ранее NewsVo рассказывал, что в конце января активисты из Лаборатории городской среды провели стратегическую проектную сессию «Настоящее и будущее кинотеатра «Салют», на которой обсуждали с вологжанами идею создания в этом помещении новой творческой площадки. 

Данная экскурсия стала первой инициативой участников встречи в этом направлении. Собранные за проведение экскурсии средства пойдут на поддержание кинотеатра.

Записаться на экскурсию можно через личные сообщения Альбине Сберегаевой.

Возрастные ограничения: (14+)

Тэги: экскурсия, кинотеатр, кинотеатры

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодские синоптики обещают аномальное начало февраля
В Вологде ищут таксиста, ударившего на дороге женщину-водителя
Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации
Вологодский губернатор заболел коронавирусом
В Вологодской области временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи
Дальнейшую судьбу кинотеатра «Салют» обсудили жители Вологды
В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей при купании в Крещение
В Вологде из-за неисправности электрооборудования сгорел автобус
В ГИБДД разъяснили, как поменялось движение в Вологде из-за ремонта моста через Шограш
691 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки

Похожие новости

С историей праздника Рождества и традициями познакомятся гости усадьбы Брянчаниновых 18 и 19 декабря

В выходные здесь пройдут просветительские игровые программы

1527
0

Экскурсия по выставке «Шедевры Гюстава Доре» пройдет в Вологде 19 декабря

Участники познакомятся с иллюстрациями художника к литературным произведениям и пройдут тест, в какой культурной они чувствовали бы себя комфортно

1412
0

Экскурсия «Все болезни от дохтуров!» пройдет в Вологде 20 ноября

В ходе прогулки по городу экскурсовод Нина Смелкова расскажет о том, как и чем раньше лечились вологжане

1297
0

Экскурсия, посвящённая старинным крепостям, пройдёт в Вологде 14 ноября

Елена Смиренникова расскажет, где изначально находилась вологодская крепость, какой она была и куда пропала

973
0

Экскурсия «На раскопки к археологам» пройдёт в Тотьме 3 октября

Это возможность посетить раскопки старинного рассолопровода в Варницах

789
0

Бесплатная экскурсия по Дому кружевниц пройдёт в Вологде 1 октября

Этот отреставрированный памятник известен также как Дом купца Наумова. Сейчас здесь находится «Центр ремёсел»

593
0

Сбор средств на создание виртуального тура по деревне Тимонихе проходит в Вологде

Центр Василия Белова планирует организовать виртуальный тур на родину писателя в Харовском районе

616
0

Бесплатную экскурсию по Дому Засецких в Вологде проведут реставраторы 19 августа

Владимир Новосёлов расскажет об этапах и особенностях восстановительных работ

805
0

Экскурсия по отреставрированному дому купца Наумова пройдёт в Вологде 13 августа

Гости Дома кружевниц в рамках экскурсии также смогут посетить две выставки

824
0

Аудиогид по Шаламовским местам создали в Вологде

Благодаря ему вологжане и туристы смогут самостоятельно отправиться на экскурсию «Четвёртая Вологда»

665
0

Как проводили выборы в вологодских деревнях на рубеже XIX-XX веков, рассказывает новая экскурсия в музее Семёнково

На мероприятии вы узнаете об уникальных крестьянских практиках и сами попробуете избраться, как это делали крестьяне больше ста лет назад

737
0

Интерактивную экскурсию с элементами документального кино готовят в Вологодском драмтеатре

Работа расскажет о творческом подвиге вологодских артистов во время Великой Отечественной войны

1118
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экскурсия в здание кинотеатра «Салют» состоится в Вологде 5 февраля
Четыре музея в районах Вологодской области оснастят современным оборудованием
Вологжанин выращивал наркотические растения в гараже и подвале многоквартирного дома
Театральный фестиваль «Голоса истории» сообщает о дополнительном приеме заявок на участие
Жительница Белозерска считает, что в школе, где учится ее ребенок, используют опасный антисептик
В Череповце языковая студия проводила занятия с детьми, несмотря на запрет
В Бабаево участника поисковых экспедиций привлекли к ответственности за демонстрацию свастики
 
27.01.2022 [Общество]

Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации

3474
0
02.02.2022 [БлогоVO]

«Дорога соответствует требованиям содержания в зимний период» («В зимний», Карл! Во время весенней и осенней распутицы дети, конечно, не учатся!)

130
0
02.02.2022 [Обзор Прессы]

Травмапатология

314
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика