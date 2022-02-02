Четыре музея в районах Вологодской области оснастят современным оборудованием

Четыре муниципальных музея в Вологодской области оснастят современным оборудованием.

Новое оборудование поступит в Вытегорский объединенный музей, Нюксенский районный краеведческий музей, Устюженский краеведческий музей и Тотемское музейное объединение.

Оборудование, о котором идет речь, будет использовано для организации выставок, а также открытого хранения и сохранения предметов музейного фонда.

– В заявках музеев не только стеллажи, шкафы для хранения фондовых коллекций, витрины и подиумные стенды, но и манекены, современные системы развески картин, сенсорные киоски и мониторы для оснащения экспозиций, системы обеспылевания и климат-контроля, аудиосистемы, интерактивные карты и другое оборудование, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Переоснащение муниципальных музеев в регионах проводится с этого года в рамках национального проекта «Культура» по поручению Президента России.

– Это своего рода «перезапуск» музеев, которые, не смотря на все сложности, продолжают работать в отдаленных районах области. Специалисты бережно сохраняют и популяризируют культуру и традиции родного края, ответственно относясь к вверенным им объектам и музейным ценностям, – говорит начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

Сообщается также, что в этом году в рамках нацпроекта «Культура» более 10 миллионов рублей выделено на капитальный ремонт еще двух муниципальных музеев – Музея природы Череповецкого музейного объединения и Кадуйского районного краеведческого музея имени Юкова.

