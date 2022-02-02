Вологжанин выращивал наркотические растения в гараже и подвале многоквартирного дома

В Вологде полицейские задержали мужчину, который выращивал наркотические растения в арендованном гараже и подвале многоквартирного дома.

«В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли восемь кустов наркотика растительного происхождения, а также порядка 200 грамм высушенных частей растений», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Всего у задержанного изъяли около 800 граммов наркотика. Он пояснил, что выращивал растения для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и до 500 тысяч рублей штрафа.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологодском районе сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной нарколаборатории.